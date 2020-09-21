ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сирийская оппозиция заявила о мощных российских авиаударах

Идлиб, Понедельник 21 сентября 2020 03:12
Сирийская оппозиция заявила о мощных российских авиаударах
Фото: обострение в Идлибе (indianexpress.com)
Автор: Артур Родивилов

Сирийские оппозиционные источники сообщили, что российские истребители в воскресенье нанесли бомбовые удары по районам северо-запада Сирии, удерживаемым повстанцами. Речь идет о самых масштабных ударах, нанесенных после того, как в результате турецко-российского соглашения, заключенного почти полгода назад, основные боевые действия были прекращены.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам очевидцев, военные самолеты нанесли удары по западным окраинам Идлиба. Кроме того, они рассказали об интенсивных артобстрелах в горном районе Джабал Завия на юге Идлиба с близлежащих аванпостов сирийской армии. Сообщений о жертвах не поступало.

"Эти тридцать налетов, определенно, являются самыми тяжелыми ударами с момента заключения соглашения о прекращении огня", - заявил бывший представитель повстанцев Мохаммед Рашид, который занимается отслеживанием полетов самолетов. Его сеть охватывает российскую авиабазу в провинции Латакия на западе страны.

Другие отслеживающие центры сообщили, что российские самолеты «Сухой» нанесли удары по району Хорш и городу Араб-Саид к западу от Идлиба. Неопознанные беспилотники также нанесли удары по двум удерживаемым повстанцами городам на равнине Сахель-аль-Габ, к западу от провинции Хама.

Широкомасштабных воздушных бомбардировок не было с тех пор, как мартовское соглашение положило конец поддерживаемой Россией кампании бомбовых ударов, которая привела к тому, что более миллиона жителей приграничного с Турцией региона были вынуждены покинуть свои дома.

Каких-либо комментариев со стороны Москвы или сирийской армии пока не поступало.

В конце августа в Сирии семь американских солдат получили ранения в результате столкновения с российским автомобилем. Правительства России и США обвинили друг друга в столкновении.

Отметим, ранее ООН признала авиаудары российских и сирийских сил по мирным целям в Сирии военными преступлениями.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Сирияавиаудары
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь