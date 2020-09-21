Сирійська опозиція заявила про потужні російські авіаудари

Фото: загострення в Ідлібі (indianexpress.com)

Сирійські опозиційні джерела повідомили, що російські винищувачі в неділю завдали бомбових ударів по районах північного заходу Сирії, утримуваним повстанцями. Мова йде про масштабні удари, які завдані після того, як в результаті турецько-російської угоди, укладеної майже пів року тому, основні бойові дії були припинені.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами очевидців, військові літаки завдали ударів по західних околицях Ідліба. Крім того, вони розповіли про інтенсивні артобстріли в гірському районі Джабал Завія на півдні Ідліба з довколишніх аванпостів сирійської армії. Повідомлень про жертви не надходило.

"Ці тридцять нальотів, безумовно, є найбільш важкими ударами з моменту укладення угоди про припинення вогню", - заявив колишній представник повстанців Мохаммед Рашид, який займається відстеженням польотів літаків. Його мережа охоплює російську авіабазу в провінції Латакія на заході країни.

Широкомасштабних повітряних бомбардувань не було з того часу, як березнева угода поклала кінець підтримуваній Росією кампанії бомбових ударів, яка призвела до того, що понад мільйон жителів прикордонного з Туреччиною регіону були змушені покинути свої будинки.

Будь-яких коментарів з боку Москви чи сирійської армії поки не надходило.

У кінці серпня в Сирії сім американських солдатів отримали поранення в результаті зіткнення з російським автомобілем. Уряди Росії та США звинуватили один одного в зіткненні.

Зазначимо, раніше ООН визнала авіаудари російських і сирійських сил по мирних цілях у Сирії військовими злочинами.