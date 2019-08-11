Сирийская армия захватила стратегически важный город в провинции Идлиб

Правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека в Лондоне заявили, что захват Аль-Хобейта является самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад.

В боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон, сирийская армия и ее союзники примерно две тысячи раз наносили по повстанцам артиллерийские и авиаудары.

В радикальном движении "Хезболла" этот город назвали воротами в южной части провинции Идлиб. Неподалеку от Аль-Хобейта расположен крупный город Хан-Шейхун.

Напомним, ранее постоянный сирийский представитель при ООН Башар Джаафари заявил, что перемирие в провинции Идлиб на северо-западе Сирии удастся сохранить только при условии, что Турция будет соблюдать взятые на себя обязательства.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новую операцию по обеспечению безопасности границ страны на севере Сирии.