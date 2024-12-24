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У Сирії влада заявила про розпуск повстанських угруповань: що з ними буде далі

Фото: лідер Сирії Ахмед аль-Шараа зустрівся з лідерами повстанських угруповань (t.me/G_CSyriaa)
Автор: Іван Носальський

Сирійська влада домовилася з повстанськими угрупованнями про їх розпуск. Угруповання об'єднають в одну організацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нової сирійської адміністрації та Al Jazeera.

Сьогодні, 24 грудня, фактично новий лідер Сирії Ахмед аль-Шараа, який більше відомий як Абу Мохаммед аль-Джулані, провів зустріч із лідерами повстанських угруповань.

"Зустріч лідерів революційних угруповань з главою нової сирійської адміністрації Ахмедом аль-Шараа призводить до згоди про розпуск усіх угруповань і їхнє об'єднання під егідою Міністерства оборони", - йдеться в повідомленні адміністрації.

За даними Al Jazeera, до такої угоди не приєдналося угруповання курдів "Сирійські демократичні сили", яке підтримують США.

До слова, ще минулого тижня прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Башир заявив, що Міноборони буде реорганізовано із залученням колишніх повстанських угруповань та офіцерів, які перестали служити диктатору Башару Асаду.

Повстання в Сирії

Нагадаємо, у листопаді в Сирії загострилася громадянська війна. Повстанські угруповання змогли повалити Башара Асада і захопити владу в країні.

У підсумку новим прем'єром став Мохаммед аль-Башир, а фактично очолив країну Ахмед аль-Шараа, який є лідером угруповання "Хаят Тахрір аль-Шам".

Більш детально про те, як можуть розвиватися події в Сирії далі, - в матеріалі РБК-Україна.

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Війна в Сирії