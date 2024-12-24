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В Сирии власти заявили о роспуске повстанческих группировок: что с ними будет дальше

Фото: лидер Сирии Ахмед аль-Шараа встретился с лидерами повстанческих группировок (t.me/G_CSyriaa)
Автор: Иван Носальский

Сирийские власти договорились с повстанческими группировками об их роспуске. Группировки объединят в одну организацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение новой сирийской администрации и Al Jazeera.

Сегодня, 24 декабря, фактически новый лидер Сирии Ахмед аль-Шараа, который больше известен как  Абу Мохаммед аль-Джулани, провел встречу с лидерами повстанческих группировок. 

"Встреча лидеров революционных группировок с главой новой сирийской администрации Ахмедом аль-Шараа приводит к соглашению о роспуске всех группировок и их объединении под эгидой Министерства обороны", - сказано в сообщении администрации. 

По данным Al Jazeera, к такому соглашению не присоединилась группировка курдов "Сирийские демократические силы", которое поддерживают США. 

К слову, еще на прошлой неделе премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Башир заявил, что Минобороны будет реорганизовано с привлечением бывших повстанческих группировок и офицеров, которые перестали служить диктатору Башару Асаду. 

Восстание в Сирии

Напомним, в ноябре в Сирии обострилась гражданская война. Повстанческие группировки смогли свергнуть Башара Асада и захватить власть в стране.

В итоге новым премьером стал Мохаммед аль-Башир, а фактически возглавил страну Ахмед аль-Шараа, который является лидером группировки "Хайят Тахрир аль-Шам".

Более детально о том, как могут развиваться события в Сирии дальше, - в материале РБК-Украина.

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Война в Сирии