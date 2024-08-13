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У Сирії стався землетрус, поштовхи відчувалися в Ізраїлі та Лівані

Фото: у Сирії стався землетрус, що відчувався в Ізраїлі та Лівані (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Сирії стався потужний землетрус магнітудою понад 5,0 балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на European-Mediterranean Seismological Centre та видання The Times of Israel.

Зазначається, що епіцентр поштовхів був зафіксований біля міста Хама о 23:56 за місцевим часом. За даними різних моніторингових служб, магнітуда поштовхів становила від 5,0 до 5,5 за шкалою Ріхтера.

Слабкі поштовхи відчувалися в Алеппо за 121 км від епіцентру.

Також поштовхи відчули жителі північних районів Ізраїлю та Лівану.

Джерело: Volcano Discovery (volcanodiscovery.com)

Потужні землетруси

Нагадаємо, всередині квітня в Японії стався землетрус магнітудою 6,4 бали неподалік атомної електростанції Іката в місті Ехіме.

3 квітня потужний землетрус магнітудою 7,2 бали сколихнув Тайвань. Епіцентр поштовхів розташовувався на глибині 15,5 км біля міста Хуалянь.

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