У Сирії привітали рішення Трампа про скасування санкцій США

Президент США Дональд Трамп зняв санкції з Сирії. Зі свого боку, в сирійському МЗС привітали це рішення.

Зокрема, міністр закордонних справ Сирії Асад аль-Шибані заявив, що припинення Трампом програми санкцій щодо сирійської держави "відкриє двері довгоочікуваному відновленню та розвитку".

Він також написав у соцмережі Х, що цей крок "усуне перешкоду" на шляху економічного відновлення і відкриє країну для міжнародної спільноти.

Зазначимо, що в травні Трамп і президент Сирії Ахмед аш-Шараа провели зустріч в Ер-Ріяді, що призвело до серйозної зміни політики.

Президент США несподівано оголосив, що зніме санкції Америки проти Сирії, що спонукало Вашингтон значно пом'якшити свої заходи.