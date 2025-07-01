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В Сирии поприветствовали решение Трампа об отмене санкций США

Вторник 01 июля 2025 06:24
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В Сирии поприветствовали решение Трампа об отмене санкций США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп снял санкции с Сирии. В свою очередь, в сирийском МИД поприветствовали это решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Reuters.

В частности, министр иностранных дел Сирии Асад аль-Шибани заявил, что прекращение Трампом программы санкций в отношении сирийского государства "откроет дверь долгожданному восстановлению и развитию".

Он также написал в соцсети Х, что этот шаг "устранит препятствие" на пути экономического восстановления и откроет страну для международного сообщества.

Отметим, что в мае Трамп и президент Сирии Ахмед аш-Шараа провели встречу в Эр-Рияде, что привело к серьезному изменению политики.

Президент США неожиданно объявил, что снимет санкции Америки против Сирии, что побудило Вашингтон значительно смягчить свои меры.

Трамп снял санкции с Сирии

Напомним, вчера Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций США с Сирии.

В то же время Вашингтон сохраняет ограничения в отношении свергнутого бывшего президента Сирии Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с разработкой химического оружия, членов "Исламского государства" и ИГИЛ, а также доверенных лиц Ирана.

В информационном бюллетене Белый дом заявил, что указ поручает госсекретарю США пересмотреть статус террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (повстанческой группировки, возглавляемой Шараа и которая имеет корни в "Аль-Каиде".

Кроме того, поручено пересмотреть статус Сирии как государства - спонсора терроризма.

Также Белый дом заявил, что продолжит следить за прогрессом Сирии по ключевым приоритетам. В том числе, за принятием конкретных шагов по нормализации отношений с Израилем, борьбе с иностранными террористами, депортацией палестинских террористов и запретом палестинских террористических группировок.

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Война в Сирии Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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