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У Сирії повстанці спалили гробницю батька поваленого президента Асада (фото)

Фото: повалений президент Сирії Башар Асада (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Сирії повстанці знищили гробницю колишнього президента Хафеза Асада, батька поваленого лідера країни Башара Асада. Це сталося у місті Кардаха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Згідно з фото та відео, опублікованими у мережі, частину гробниці батька Асада було спалено, включно з труною, яку, очевидно, витягли назовні та підпалили.

На фото, оприлюднених агентством AFP, видно повстанців у камуфляжі та молодих людей, які спостерігають за палаючими частинами гробниці.

Диктатор Хафез Асад правив Сирією з 1971 року до своєї смерті у 2000 році. Потім влада перейшла до його сина.

 Похований він був у родовому мавзолеї його сім'ї в невеликому місті Кардаха.

 

Фото: у Сирії повстанці спалили гробницю батька поваленого президента Асада (агенство AFP)

Падіння режиму Асада у Сирії

Нагадаємо, нещодавно у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада.

Основною метою повстанців було повалення режиму Асада, а також "будівництво нової Сирії".

Зрештою Асада змусили втекти до Москви, де він нібито заявив про "добровільну передачу влади".

Про те, чому режим Асада так швидко розвалився і що далі буде із Сирією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Башар АсадВійна в Сирії