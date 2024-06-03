У Сирії обстріляли ракетами підконтрольний "Хезболла" завод, є постраждалі, - ЗМІ

За даними сирійських державних ЗМІ, військово-повітряні сили Ізраїлю атакували ракетами завод з переплавки міді. Внаслідок атаки жертв немає, один охоронець зазнав незначних поранень.

Завод, а також прилеглу територію, використовували бойовики угруповання "Хезболла" та інші підтримувані Іраном угруповання, що діють у сільській місцевості на північному заході Сирії.

Водночас, наближена до режиму Башара Асада сирійська радіостанція Sham FM за посиланням на військове джерело, повідомила, що внаслідок авіаудару "є багато загиблих і деякі матеріальні втрати".

Джерело поклало відповідальність за атаку на Ізраїль.

За повідомленнями інших джерел, авіаудари були завдані по мідеплавильному заводу в невеликому містечку Хайяні на північ від Алеппо.

На відео, розміщеному в інтернеті Сирійською обсерваторією з прав людини, видно, щонайменше, три вибухи, які пролунали один за одним.

На іншому поширеному відео видно, як горить вогнище, хоча воно занадто темне, щоб розгледіти деталі.

Загиблі в атаці

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, внаслідок імовірного ізраїльського авіаудару цієї ночі загинули 12 людей.

Базована у Великій Британії опозиційна організація, яку в минулому критикували за перебільшення втрат режиму, стверджує, що всі загиблі були членами проіранських угруповань.

Це твердження неможливо перевірити. Офіційні сирійські джерела повідомляють лише про "кількох загиблих".