В Сирии обстреляли ракетами подконтрольный "Хезболла" завод, есть погибшие, - СМИ

По данным сирийских государственных СМИ, военно-воздушные силы Израиля атаковали ракетами завод по переплавке меди. В результате атаки жертв нет, один охранник получил незначительные ранения.

Завод, а также прилегающую территорию, использовали боевики группировки "Хезболла" и другие поддерживаемые Ираном группировки, которые действуют в сельской местности на северо-западе Сирии.

В то же время, приближенная к режиму Башара Асада сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на военный источник, сообщила, что в результате авиаудара "есть много погибших и некоторые материальные потери".

Источник возложил ответственность за атаку на Израиль.

По сообщениям других источников, авиаудары были нанесены по медеплавильному заводу в небольшом городке Хайяни к северу от Алеппо.

На видео, размещенном в Интернете Сирийской обсерваторией по правам человека, видно, по меньшей мере, три взрыва, которые прозвучали один за другим.

На другом распространенном видео видно, как горит пламя, хотя оно слишком темное, чтобы разглядеть детали.

Погибшие в атаке

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, в результате вероятного израильского авиаудара этой ночью погибли 12 человек.

Базирующаяся в Великобритании оппозиционная организация, которую в прошлом критиковали за преувеличение потерь режима, утверждает, что все погибшие были членами проиранских группировок.

Это утверждение невозможно проверить. Официальные сирийские источники сообщают лишь о "нескольких погибших".