У Сирії обстріляли ракетами підконтрольний "Хезболла" завод, є постраждалі, - ЗМІ

За даними сирійських державних ЗМІ, військово-повітряні сили Ізраїлю атакували ракетами завод з переплавки міді. Внаслідок атаки жертв немає, один охоронець зазнав незначних поранень.

Завод, а також прилеглу територію, використовували бойовики угруповання "Хезболла" та інші підтримувані Іраном угруповання, що діють у сільській місцевості на північному заході Сирії.

Водночас, наближена до режиму Башара Асада сирійська радіостанція Sham FM за посиланням на військове джерело, повідомила, що внаслідок авіаудару "є багато загиблих і деякі матеріальні втрати".

Джерело поклало відповідальність за атаку на Ізраїль.

За повідомленнями інших джерел, авіаудари були завдані по мідеплавильному заводу в невеликому містечку Хайяні на північ від Алеппо.

