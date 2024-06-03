У Сирії обстріляли ракетами підконтрольний "Хезболла" завод, є постраждалі, - ЗМІ

Біля міста Алеппо на північному заході Сирії зафіксований ракетний удар по заводу, що підконтрольний угрупованню "Хезболла". Внаслідок атаки є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINTdefender.

За даними сирійських державних ЗМІ, військово-повітряні сили Ізраїлю атакували ракетами завод з переплавки міді. Внаслідок атаки жертв немає, один охоронець зазнав незначних поранень.

Завод, а також прилеглу територію, використовували бойовики угруповання "Хезболла" та інші підтримувані Іраном угруповання, що діють у сільській місцевості на північному заході Сирії.

Водночас, наближена до режиму Башара Асада сирійська радіостанція Sham FM за посиланням на військове джерело, повідомила, що внаслідок авіаудару "є багато загиблих і деякі матеріальні втрати".

Джерело поклало відповідальність за атаку на Ізраїль.

За повідомленнями інших джерел, авіаудари були завдані по мідеплавильному заводу в невеликому містечку Хайяні на північ від Алеппо.

Syrian State Media is claiming that the Explosion and resulting Fire at a Copper Smelting Plant near the City of Aleppo in Northwestern Syria earlier tonight, was caused by several Missile Strikes from the Israeli Air Force; there were No Casualties at the Plant besides a Guard… pic.twitter.com/XH6lDEieMW — OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2024

На відео, розміщеному в інтернеті Сирійською обсерваторією з прав людини, видно, щонайменше, три вибухи, які пролунали один за одним.

"#SOHR camera" captures consecutive violent explosions in Aleppo Cityhttps://t.co/fNmR7EYC16 pic.twitter.com/476vmDhpav — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) June 2, 2024

На іншому поширеному відео видно, як горить вогнище, хоча воно занадто темне, щоб розгледіти деталі.

Israeli air strikes on Aleppo countryside (Hayyan town) northern Syria.

This area has a huge presence for the Iranian militias and Hezbollah. pic.twitter.com/p57CjH3mN1 — Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) June 2, 2024

Загиблі в атаці

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, внаслідок імовірного ізраїльського авіаудару цієї ночі загинули 12 людей.

Базована у Великій Британії опозиційна організація, яку в минулому критикували за перебільшення втрат режиму, стверджує, що всі загиблі були членами проіранських угруповань.

Це твердження неможливо перевірити. Офіційні сирійські джерела повідомляють лише про "кількох загиблих".