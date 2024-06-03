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У Сирії обстріляли ракетами підконтрольний "Хезболла" завод, є постраждалі, - ЗМІ

Алеппо, Сирія, Понеділок 03 червня 2024 02:58
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У Сирії обстріляли ракетами підконтрольний "Хезболла" завод, є постраждалі, - ЗМІ Фото: ізраїльські військові обстріляли з авіації завод на півночі Сирії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Біля міста Алеппо на північному заході Сирії зафіксований ракетний удар по заводу, що підконтрольний угрупованню "Хезболла". Внаслідок атаки є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINTdefender.

За даними сирійських державних ЗМІ, військово-повітряні сили Ізраїлю атакували ракетами завод з переплавки міді. Внаслідок атаки жертв немає, один охоронець зазнав незначних поранень.

Завод, а також прилеглу територію, використовували бойовики угруповання "Хезболла" та інші підтримувані Іраном угруповання, що діють у сільській місцевості на північному заході Сирії.

Водночас, наближена до режиму Башара Асада сирійська радіостанція Sham FM за посиланням на військове джерело, повідомила, що внаслідок авіаудару "є багато загиблих і деякі матеріальні втрати".

Джерело поклало відповідальність за атаку на Ізраїль.

За повідомленнями інших джерел, авіаудари були завдані по мідеплавильному заводу в невеликому містечку Хайяні на північ від Алеппо.

На відео, розміщеному в інтернеті Сирійською обсерваторією з прав людини, видно, щонайменше, три вибухи, які пролунали один за одним.

На іншому поширеному відео видно, як горить вогнище, хоча воно занадто темне, щоб розгледіти деталі.

Загиблі в атаці

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, внаслідок імовірного ізраїльського авіаудару цієї ночі загинули 12 людей.

Базована у Великій Британії опозиційна організація, яку в минулому критикували за перебільшення втрат режиму, стверджує, що всі загиблі були членами проіранських угруповань.

Це твердження неможливо перевірити. Офіційні сирійські джерела повідомляють лише про "кількох загиблих".

Ситуація в Сирії

Очолювана курдами автономна адміністрація у північній та східній частині Сирії запланувала провести муніципальні вибори 11 червня. Вибори мерів відбудуться у провінціях Хассаке, Ракка, Дейр-ель-Зур та східній частині Алеппо.

31 травня Туреччина вдарила безпілотниками по районах, що підконтрольні Сирійським демократичним силам на північному сході Сирії. Внаслідок атаки були ліквідовані чотири бійці Сирійських демократичних сил, яких підтримують США.

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