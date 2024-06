В Сирии обстреляли ракетами подконтрольный "Хезболла" завод, есть погибшие, - СМИ

По данным сирийских государственных СМИ, военно-воздушные силы Израиля атаковали ракетами завод по переплавке меди. В результате атаки жертв нет, один охранник получил незначительные ранения.

Завод, а также прилегающую территорию, использовали боевики группировки "Хезболла" и другие поддерживаемые Ираном группировки, которые действуют в сельской местности на северо-западе Сирии.

В то же время, приближенная к режиму Башара Асада сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на военный источник, сообщила, что в результате авиаудара "есть много погибших и некоторые материальные потери".

Источник возложил ответственность за атаку на Израиль.

По сообщениям других источников, авиаудары были нанесены по медеплавильному заводу в небольшом городке Хайяни к северу от Алеппо.

