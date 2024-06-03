В Сирии обстреляли ракетами подконтрольный "Хезболла" завод, есть погибшие, - СМИ

Возле города Алеппо на северо-западе Сирии зафиксирован ракетный удар по заводу, подконтрольному группировке "Хезболла". В результате атаки есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINTdefender.

По данным сирийских государственных СМИ, военно-воздушные силы Израиля атаковали ракетами завод по переплавке меди. В результате атаки жертв нет, один охранник получил незначительные ранения.

Завод, а также прилегающую территорию, использовали боевики группировки "Хезболла" и другие поддерживаемые Ираном группировки, которые действуют в сельской местности на северо-западе Сирии.

В то же время, приближенная к режиму Башара Асада сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на военный источник, сообщила, что в результате авиаудара "есть много погибших и некоторые материальные потери".

Источник возложил ответственность за атаку на Израиль.

По сообщениям других источников, авиаудары были нанесены по медеплавильному заводу в небольшом городке Хайяни к северу от Алеппо.

Syrian State Media is claiming that the Explosion and resulting Fire at a Copper Smelting Plant near the City of Aleppo in Northwestern Syria earlier tonight, was caused by several Missile Strikes from the Israeli Air Force; there were No Casualties at the Plant besides a Guard… pic.twitter.com/XH6lDEieMW — OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2024

На видео, размещенном в Интернете Сирийской обсерваторией по правам человека, видно, по меньшей мере, три взрыва, которые прозвучали один за другим.

"#SOHR camera" captures consecutive violent explosions in Aleppo Cityhttps://t.co/fNmR7EYC16 pic.twitter.com/476vmDhpav — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) June 2, 2024

На другом распространенном видео видно, как горит пламя, хотя оно слишком темное, чтобы разглядеть детали.

Israeli air strikes on Aleppo countryside (Hayyan town) northern Syria.

This area has a huge presence for the Iranian militias and Hezbollah. pic.twitter.com/p57CjH3mN1 — Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) June 2, 2024

Погибшие в атаке

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, в результате вероятного израильского авиаудара этой ночью погибли 12 человек.

Базирующаяся в Великобритании оппозиционная организация, которую в прошлом критиковали за преувеличение потерь режима, утверждает, что все погибшие были членами проиранских группировок.

Это утверждение невозможно проверить. Официальные сирийские источники сообщают лишь о "нескольких погибших".