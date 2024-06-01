Туреччина ударами дронів вбила у Сирії чотирьох бійців підтримуваного США угруповання

Удари турецьких безпілотників на північному сході Сирії у п’ятницю ввечері вбили чотирьох бійців Сирійських демократичних сил, яких підтримують США, і поранили 11 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Удари по районах, утримуваних Сирійськими демократичними силами, відбулися через день після того, як президент Туреччини заявив, що його уряд не вагатиметься діяти проти очолюваних курдами угруповань на півночі Сирії, якщо вони продовжать плани щодо проведення місцевих виборів. Ердоган звинувачує групи у зв'язках із забороненими в Туреччині курдськими бойовиками.

Сирійські демократичні сили заявили, що безпілотники завдали вісім ударів по їхніх позиціях, а також по будинках і транспортних засобах цивільних осіб у північному місті Камішли та поблизу нього.

Курдський Червоний Півмісяць заявив, що коли його парамедики намагалися дістатися до атакованого району, під удар потрапила одна з машин швидкої допомоги, в результаті чого вона вийшла з ладу. Напад стався поблизу міста Амуда, на захід від Камішли.

Вибори у Сирії

Очолювана курдами автономна адміністрація, яка контролює північну та східну частини Сирії, оголосила про плани провести муніципальні вибори 11 червня. Вибори мерів відбудуться в провінціях Хассаке, Ракка, Дейр-ель-Зур і східній частині Алеппо.

Речник Державного департаменту США Ведант Патель написав на X, що "ми не вважаємо, що умови для таких виборів існують на півночі Сирії зараз".

Туреччина вважає вибори кроком сирійських курдських повстанців до створення незалежного курдського утворення на своєму кордоні. В Анкарі назвали заплановані вибори загрозою територіальній цілісності як Сирії, так і Туреччини.

Розбіжності між Туреччиною і США щодо курдських повстанців

Туреччина вважає групу курдського ополчення, відому як Загони захисту народу, терористичною групою, пов’язаною із забороненою Робітничою партією Курдистану.

Загони захисту народу становлять основу Сирійських демократичних сил, які є ключовим союзником США в боротьбі з терористичним угрупованням Ісламська держава. Американська підтримка повстанців викликає обурення Туреччини та залишається головним джерелом тертя у їхніх відносинах.