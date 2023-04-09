З Сирії по Ізраїлю було випущено 3 ракети

В суботу, 8 квітня, з території Сирії по Ізраїлю було запущено три ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC .

Жертв чи руйнувань від обстрілу немає, зазначають ізраїльські військові. Тільки одна ракета перетнула кордон Ізраїлю та вибухнула на Голанських висотах.

Видання зазначає, що в спірному Єрусалимі зростає напруга, а в Тель-Авіві та на Західному узбережжі під час окремих терактів загинули дві британсько-ізраїльських сестри та італійський турист.