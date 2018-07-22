Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений

Дипотношения были установлены в ходе встречи министра иностранных дел Сирии и министра иностранных дел Южной Осетии

Сирия и непризнанная республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA.

Отметим, что дипотношения были установлены в ходе встречи министра иностранных дел Сирии Валида Аль-Муаллема и "министра иностранных дел" Южной Осетии Дмитрия Медоева.

После встречи стороны подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Южная Осетия.

Также стороны выразили заинтересованность в активизации отношений, что должно завершиться подписанием ряда договоренностей.

Как известно, Южная Осетия самопровозгласила независимость 29 мая 1992 года в ходе вооруженного конфликта с Грузией.

Напомним, ранее Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, между ней и двумя республиками устанавливаются дипломатические отношения.