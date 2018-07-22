Сирія і Південна Осетія підписали угоду про встановлення дипломатичних відносин

Новини Політика 22.07.2018 - 22:28
Ілюстративне фото (flickr.com syriafreedom)
Ілюстративне фото (flickr.com syriafreedom)

Дипломатичні відносини були встановлені в ході зустрічі міністра закордонних справ Сирії і міністра закордонних справ Південної Осетії

Сирія і невизнана республіка Південна Осетія підписали угоду про встановлення дипломатичних відносин. Про це повідомляє сирійське національне агентство SANA.

Зазначимо, що дипломатичні відносини були встановлені в ході зустрічі міністра закордонних справ Сирії Валіда Аль-Муаллема і міністра закордонних справ Південної Осетії Дмитра Медоева.

Після зустрічі сторони підписали угоду про встановлення дипломатичних відносин між Сирійською Арабською Республікою і Республікою Південна Осетія.

Також сторони висловили зацікавленість в активізації відносин, що має завершитися підписанням низки домовленостей.

Як відомо, Південна Осетія самопровозгласила незалежність 29 травня 1992 року в ході збройного конфлікту з Грузією.

Нагадаємо, раніше Сирія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії, між нею і двома республіками встановлюються дипломатичні відносини.

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