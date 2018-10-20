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Сирия требует от ООН остановить авианалеты американской коалиции

Новости » Политика    20.10.2018 - 21:52
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

В результате прошедшего 18 октября авианалета в населенном пункте Аль-Сус погибли 62 мирных жителя

Министерство иностранных дел Сирии направил письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности ООН с требованием остановить авианалеты международной коалиции во главе с США и провести независимое расследование. Об этом пердает РБК-Украина со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, в результате прошедшего 18 октября авианалета в населенном пункте Аль-Сус в пригороде Дейр-эз-Зора погибли по меньшей мере 62 мирных жителя.

Напомним, лидеры Турции, РФ, Франции и Германии обсудят в Стамбуле пути урегулирования сирийского кризиса.

Ранее министры иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Германии, Франции, Саудовской Аравии, Египта и Иордании во время 73-й Генассамблеи ООН призвали решить конфликт в Сирии дипломатическим путем. 

 

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