Турция, РФ, ФРГ и Франция проведут встречу по Сирии 27 октября

Фото: президент Турции (Stringer/Getty Images)

Лидеры стран обсудят процесс политического урегулирования конфликта в Сирии

Лидеры Турции, РФ, Франции и Германии обсудят в Стамбуле пути урегулирования сирийского кризиса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Как отметил пресс-секретарь, четырехсторонняя встреча по Сирии в Стамбуле пройдет 27 октября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудят ситуацию в Сирии, главным образом реализацию договоренностей по Идлибу, процесс политического урегулирования конфликта.

Напомним, ранее министры иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Германии, Франции, Саудовской Аравии, Египта и Иордании во время 73-й Генассамблеи ООН призвали решить конфликт в Сирии дипломатическим путем.

Отметим, за три года участия Российской Федерации (РФ) в войне в Сирии погибли более 18 тысяч человек.

Как известно, 12 сентября 2018 года, Турция начала укреплять свои позиции в сирийской провинции Идлиб, которая находится под контролем противостоящих Дамаску сил. В частности турецкие военные укрепили 12 блокпостов внутри Идлиба. Также РБК-Украина сообщало, что Турция и Россия согласовали демилитаризованную зону в Идлибе.

Отметим, США настаивают на том, чтобы ФРГ приняла участие в военном ударе в ответ на возможное применение режимом Асада химического оружия в провинции Идлиб.