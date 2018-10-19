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Турция, РФ, ФРГ и Франция проведут встречу по Сирии 27 октября

Новости » Политика    19.10.2018 - 12:35
Фото: президент Турции (Stringer/Getty Images)
Фото: президент Турции (Stringer/Getty Images)

Лидеры стран обсудят процесс политического урегулирования конфликта в Сирии

Лидеры Турции, РФ, Франции и Германии обсудят в Стамбуле пути урегулирования сирийского кризиса.  Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Как отметил пресс-секретарь, четырехсторонняя встреча по Сирии в Стамбуле пройдет 27 октября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудят ситуацию в Сирии, главным образом реализацию договоренностей по Идлибу, процесс политического урегулирования конфликта.

Напомним, ранее министры иностранных дел Великобритании, Соединенных Штатов, Германии, Франции, Саудовской Аравии, Египта и Иордании во время 73-й Генассамблеи ООН призвали решить конфликт в Сирии дипломатическим путем. 

Отметим, за три года участия Российской Федерации (РФ) в войне в Сирии погибли более 18 тысяч человек.

Как известно, 12 сентября 2018 года, Турция начала укреплять свои позиции в сирийской провинции Идлиб, которая находится под контролем противостоящих Дамаску сил. В частности турецкие военные укрепили 12 блокпостов внутри Идлиба. Также РБК-Украина сообщало, что Турция и Россия согласовали демилитаризованную зону в Идлибе.

Отметим, США настаивают на том, чтобы ФРГ приняла участие в военном ударе в ответ на возможное применение режимом Асада химического оружия в провинции Идлиб. 

 

 

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