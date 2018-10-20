Сирія вимагає від ООН зупинити авіанальоти американської коаліції

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В результаті авіанальоту, який відбувся 18 жовтня в населеному пункті Аль-Сус, загинули 62 мирних жителі

Міністерство закордонних справ Сирії направило листи генеральному секретареві ООН Антоніу Гутерришу і голові Ради безпеки ООН з вимогою зупинити авіанальоти міжнародної коаліції на чолі з США і провести незалежне розслідування. Про це передає РБК-Україна з посиланням на сирійське державне агентство SANA.

За даними агентства, в результаті відбувся 18 жовтня авіанальоту в населеному пункті Аль-Сус в передмісті Дейр-ез-Зора загинули щонайменше 62 мирних жителя.

Нагадаємо, лідери Туреччини, РФ, Франції і Німеччини обговорять в Стамбулі шляху врегулювання сирійської кризи.

Раніше міністри закордонних справ Великобританії, Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, Саудівської Аравії, Єгипту та Йорданії під час 73-ї Генасамблеї ООН закликали вирішити конфлікт в Сирії дипломатичним шляхом.