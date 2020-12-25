ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сирия сообщила о "шквале" ракетных обстрелов со стороны Израиля

Автор: Даша Харченко

Сирийские власти заявили, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку со стороны Израиля. Силы ПВО сбили большинство ракет.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Reuters.

По заявлению Минобороны Сирии, атака началась в 0:40 по местному времени.

"Израильский противник атаковал шквалом ракет со стороны к северу от ливанского Триполи по району города Масьяф в провинции Хама", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на востоке Сирии погибли 14 иранских и иракских ополченцев из-за авиаудара Израиля.

Как сообщало РБК-Украина, в начале апреля сирийское государственное новостное агентство SANA сообщило о отражении ракетной атаки Военно-воздушных сил Израиля в районе города Хомс. Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет, которые считают израильскими. Атака происходила ночью. Израильские ВВС наносили удары из воздушного пространства соседнего Ливана.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИзраильСирия