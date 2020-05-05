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В Сирии погибли более десятка людей из-за авиаудара Израиля

Новости » Происшествия     05.05.2020 - 21:58
В Сирии погибли более десятка людей из-за авиаудара Израиля
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Среди погибших иранские и иракские ополченцы

На востоке Сирии погибли 14 иранских и иракских ополченцев из-за авиаудара Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сообщается, что израильские удары в провинции Дейр-эз-Зор были направлены на позиции иранских военных и поддерживаемого Ираном ополчения.

Также несколько человек получили ранения.

Напомним, израильские вертолеты в пятницу, 1 мая, атаковали наземные цели в 40 км к северо-западу от Дамаска. Отмечается, что ракетные удары были нанесены со стороны Голанских высот по ряду позиций сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.

Как сообщало РБК-Украина, в начале апреля сирийское государственное новостное агентство SANA сообщило о отражении ракетной атаки Военно-воздушных сил Израиля в районе города Хомс. Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет, которые считают израильскими. Атака происходила ночью. Израильские ВВС наносили удары из воздушного пространства соседнего Ливана.

Ранее сирийские СМИ сообщали, что противовоздушная оборона работала в ночь с 4 на 5 марта и перехватила несколько ракет, запущенных по территории Израиля.

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