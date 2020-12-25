ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сирия сообщила о "шквале" ракетных обстрелов со стороны Израиля

Синия, Пятница 25 декабря 2020 05:48
Сирия сообщила о "шквале" ракетных обстрелов со стороны Израиля
Фото: Сирия (unsplash)
Автор: Даша Харченко

Сирийские власти заявили, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку со стороны Израиля. Силы ПВО сбили большинство ракет.

Об этом сообщает Reuters.

По заявлению Минобороны Сирии, атака началась в 0:40 по местному времени.

"Израильский противник атаковал шквалом ракет со стороны к северу от ливанского Триполи по району города Масьяф в провинции Хама", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на востоке Сирии погибли 14 иранских и иракских ополченцев из-за авиаудара Израиля.

Как сообщало РБК-Украина, в начале апреля сирийское государственное новостное агентство SANA сообщило о отражении ракетной атаки Военно-воздушных сил Израиля в районе города Хомс. Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет, которые считают израильскими. Атака происходила ночью. Израильские ВВС наносили удары из воздушного пространства соседнего Ливана.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ИзраильСирия

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь