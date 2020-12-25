Сирия сообщила о "шквале" ракетных обстрелов со стороны Израиля

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Сирийские власти заявили, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку со стороны Израиля. Силы ПВО сбили большинство ракет.

Об этом сообщает Reuters.

По заявлению Минобороны Сирии, атака началась в 0:40 по местному времени.

"Израильский противник атаковал шквалом ракет со стороны к северу от ливанского Триполи по району города Масьяф в провинции Хама", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на востоке Сирии погибли 14 иранских и иракских ополченцев из-за авиаудара Израиля.

Как сообщало РБК-Украина, в начале апреля сирийское государственное новостное агентство SANA сообщило о отражении ракетной атаки Военно-воздушных сил Израиля в районе города Хомс. Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет, которые считают израильскими. Атака происходила ночью. Израильские ВВС наносили удары из воздушного пространства соседнего Ливана.