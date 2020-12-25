Сирія повідомила про "шквал" ракетних обстрілів з боку Ізраїлю

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Сирійська влада заявила, що засоби протиповітряної оборони Сирії відбили атаку з боку Ізраїлю. Сили ППО збили більшість ракет.

Про це повідомляє Reuters.

За заявою Міноборони Сирії, атака почалася в 0:40 за місцевим часом.

"Ізраїльський противник атакував шквалом ракет з боку на північ від ліванського Тріполі по району міста Масьяф в провінції Хама", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на сході Сирії загинули 14 іранських і іракських ополченців через авіаудар Ізраїлю.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку квітня сирійське державне новинне агентство SANA повідомило про відбиття ракетної атаки Військово-повітряних сил Ізраїлю в районі міста Хомс. Наголошується, що засоби протиповітряної оборони (ППО) збили кілька ракет, які вважають ізраїльськими. Атака відбувалася вночі. Ізраїльські ВПС наносили удари з повітряного простору сусіднього Лівану.