Сирия: число жертв обстрела больницы в Африне возросло до 16

Число жертв обстрела больницы в сирийском Африне возросло до 16 человек. Об этом сообщает DW.

В частности, отмечено, что в ночь на субботу, 17 марта 2018 года, была обстреляна из тяжелого вооружения единая больница в Африне, удерживаемом курдскими силами анклаве на севере Сирии.

"В атаке, в результате которой погибли не менее 16 человек и ранены еще десятки, активисты обвиняют турецкие силы", - говорится в сообщении.

В свою очередь официальная Анкара отвергла предположения о причастности своей армии, ведущей операцию "Оливковая ветвь", в обстрелов.

"Операция ведется так, чтобы не нанести вреда гражданским и их окружению", - говорится в сообщении вооруженных сил Турции в Twitter.

По данным расположенного в Великобритании Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в ходе атаки погибли две беременные женщины. Там оценивают число погибших в результате обстрелов Африна в пятницу в 43 человека.

Из-за продолжения авиаударов и артиллерийских обстрелов много гражданских бежали из Африна к населенным пунктам, контролируемых правительственными войсками. По данным наблюдателей, со среды Африн покинули более 150 тысяч человек. При этом ранее сообщалось, что в городе проживает около 300 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкая авиация 16 марта разбомбила главную больницу в контролируемом курдами городе Африн в Сирии, в результате чего 9 человек погибли.