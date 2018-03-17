Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Сирия: число жертв обстрела больницы в Африне возросло до 16

НовостиПроисшествия    17.03.2018 - 12:19
Фото: Сирия после бомбардировок (twitter.com/SyrCoalition)
Фото: Сирия после бомбардировок (twitter.com/SyrCoalition)

В результате обстрела из тяжелого вооружения единой больницы в Африне ранены еще десятки людей

Число жертв обстрела больницы в сирийском Африне возросло до 16 человек. Об этом сообщает DW.

В частности, отмечено, что в ночь на субботу, 17 марта 2018 года, была обстреляна из тяжелого вооружения единая больница в Африне, удерживаемом курдскими силами анклаве на севере Сирии.

"В атаке, в результате которой погибли не менее 16 человек и ранены еще десятки, активисты обвиняют турецкие силы", - говорится в сообщении.

В свою очередь официальная Анкара отвергла предположения о причастности своей армии, ведущей операцию "Оливковая ветвь", в обстрелов.

"Операция ведется так, чтобы не нанести вреда гражданским и их окружению", - говорится в сообщении вооруженных сил Турции в Twitter.

По данным расположенного в Великобритании Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в ходе атаки погибли две беременные женщины. Там оценивают число погибших в результате обстрелов Африна в пятницу в 43 человека.

Из-за продолжения авиаударов и артиллерийских обстрелов много гражданских бежали из Африна к населенным пунктам, контролируемых правительственными войсками. По данным наблюдателей, со среды Африн покинули более 150 тысяч человек. При этом ранее сообщалось, что в городе проживает около 300 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкая авиация 16 марта разбомбила главную больницу в контролируемом курдами городе Африн в Сирии, в результате чего 9 человек погибли.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Турецкая авиация разбомбила больницу в Сирии, 9 погибших, - наблюдатели В Сирии в результате авиаударов РФ и Турции погибли более 70 человек
Теги: обстрел, Война в Сирии, Сирия, бомбардировка
"Началась реальная мясорубка": украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии
"На грани срыва": психолог рассказал о состоянии Савченко
"Донбасс вот-вот может вспыхнуть": волонтер перечислил опасные тенденции
Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф
On Top