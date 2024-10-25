Сіріус і Кая. Стало відомо, якими іменами цьогоріч називали дітей у Києві

У 2024 році у Києві батьки новонароджених переважно вибирали для них звичні імена. Разом із цим є випадки доволі екзотичних варіантів.

Про це на запит РБК-Україна повідомило Центральне міжнародне управління міністерства юстиції у місті Київ.

Якими іменами називали дітей у столиці цьогоріч

"За інформацією відділів державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві у 2024 році при державній реєстрації народження батьки найчастіше надавали перевагу наступним іменам", – повідомили у відомстві.

Найпоширеніші імена:

жіночі – Єва, Марія, Мілана, Софія, Соломія

– Єва, Марія, Мілана, Софія, Соломія чоловічі – Лев, Матвій, Марк, Артем, Тимофій

Також є випадки, коли дітям присвоювали й менш поширені імена.

Рідкісні імена:

жіночі – Ярина, Сіяна, Ліна, Василина, Орися, Харитина, Лілея, Дара, Нана, Євангеліна, Вірляна, Квітослава, Юстина, Енея, Неоніла, Клавдія, Мирослава, Юна, Кая, Мері-Михайлина, Євстолія, Меланія, Відана, Ельза, Рута

– Ярина, Сіяна, Ліна, Василина, Орися, Харитина, Лілея, Дара, Нана, Євангеліна, Вірляна, Квітослава, Юстина, Енея, Неоніла, Клавдія, Мирослава, Юна, Кая, Мері-Михайлина, Євстолія, Меланія, Відана, Ельза, Рута чоловічі – Трифон, Дарій, Даніслав, Ратислав, Яромир, Ярема, Гордій, Люциус, Семюель, Зорян, Яким, Аквамарін, Ескєндер, Маверік, Сіріус, Нікк, Сулейман, Арей, Еней

За даними Міністерства юстиції, за перше півріччя цього року у Києві народилося 9 695 дітей. Це найвищий показник в Україні.

Якими були найпоширеніші імена в Україні торік

Торік в Україні також найпоширенішими були звичні імена. Дівчаток називали: Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія, Соломія. Хлопчиків називали: Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило, Іван, Матвій, Микола, Олександр та Ярослав.

Зазначимо, що ім'я визначається за згодою батьків немовляти, це регулює 146 стаття Сімейного кодексу України. Якщо виникає суперечка щодо імені, то її може вирішити орган опіки та піклування або суд.

Якщо мати-одиначка й у документах не вказані дані щодо батька, то вона вибирає ім'я для дитини самостійно.

В Україні дитині можна надати не більше двох імен. Винятки можуть бути, якщо батько чи мама новонародженого належать до національної меншини.