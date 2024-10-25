Сириус и Кая. Стало известно, какими именами в этом году называли детей в Киеве

В 2024 году в Киеве родители новорожденных предпочтительно для них выбирали привычные имена. Вместе с этим есть случаи довольно экзотических вариантов.

Об этом на запрос РБК-Украина сообщило Центральное международное управление министерства юстиции в Киеве.

Какими именами называли детей в столице в этом году

"По информации отделов государственной регистрации актов гражданского состояния в городе Киеве в 2024 году при государственной регистрации рождения родители чаще всего предпочитали следующие имена", – сообщили в ведомстве.

Самые распространенные имена:

женские – Ева, Мария, Милана, София, Соломия

– Ева, Мария, Милана, София, Соломия мужские – Лев, Матвей, Марк, Артем, Тимофей

Также есть случаи, когда детям присваивались и менее распространенные имена.

Редкие имена:

женские – Ярина, Сияна, Лина, Василина, Арина, Харитина, Лилея, Дара, Нана, Евангелина, Вирляна, Квитослава, Юстина, Энея, Неонила, Клавдия, Мирослава, Юна, Кая, Мэри-Михайлина, Евстолия, Мелания, Видана, Эльза, Рута

– Ярина, Сияна, Лина, Василина, Арина, Харитина, Лилея, Дара, Нана, Евангелина, Вирляна, Квитослава, Юстина, Энея, Неонила, Клавдия, Мирослава, Юна, Кая, Мэри-Михайлина, Евстолия, Мелания, Видана, Эльза, Рута мужские – Трифон, Дарий, Данислав, Ратислав, Яромир, Ярема, Гордей, Люциус, Сэмюэль, Зорян, Яким, Аквамарин, Эскендер, Маверик, Сириус, Никк, Сулейман, Арей, Эней

По данным Министерства юстиции, за первое полугодие этого года в Киеве родилось 9 695 детей. Это самый высокий показатель в Украине.

Какими были самые распространенные имена в Украине в прошлом году

В прошлом году в Украине также наиболее распространенными были привычные имена. Девочек называли: Анастасия, Виктория, Дарья, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария, София, Соломия. Мальчиков называли: Андрей, Богдан, Владимир, Василий, Даниил, Иван, Матвей, Николай, Александр и Ярослав.

Отметим, что имя определяется с согласия родителей младенца, это регулирует 146 статья Семейного кодекса Украины. Если возник спор по поводу имени, то его может решить орган опеки и попечительства или суд.

Если мать-одиночка и в документах не указаны данные об отце, то она выбирает имя для ребенка самостоятельно.

В Украине ребенку можно дать не более двух имен. Исключения могут быть, если отец или мама новорожденного относятся к национальному меньшинству.