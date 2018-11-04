В Сирии заявили о гибели 15 гражданских при авиаударе коалиции

Иллюстративное фото: Сирия (rfsmediaoffice.com)

Бомбы упали близ мечети в поселке Хаджин около границы с Ираком

В результате авиаудара возглавляемой США международной антитеррористической коалиции по поселку в провинции Дейр-эз-Зор, занятому боевиками группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), погибли 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

Бомбы упали близ мечети Халеб бен Валид в поселке Хаджин в долине Евфрата, близ границы с Ираком.

Агентство также сообщает о ранении десятков мирных жителей, в том числе женщин и детей.

Напомним, ранее представители курдско-арабского объединения "Демократические силы Сирии" (SDF) заявили, что приостанавливают военную кампанию против террористической группировки "Исламское государство" из-за новых обстрелов курдских позиций со стороны Турции.

В курдско-арабском альянсе призвали возглавляемую США коалицию занять твердую позицию в отношении Турции.