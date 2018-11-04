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У Сирії заявили про загибель 15 цивільних від авіаудару коаліції

Новини » Надзвичайні події    04.11.2018 - 00:29
Ілюстративне фото: Сирія (rfsmediaoffice.com)
Ілюстративне фото: Сирія (rfsmediaoffice.com)

Бомби впали поблизу мечеті в селищі Хаджин біля кордону з Іраком

У результаті авіаудару очолюваної США міжнародної антитерористичної коаліції по селищу в провінції Дейр-ез-Зор, зайнятому бойовиками угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), загинули 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сирійське державне агентство SANA.

Бомби впали поблизу мечеті Халеб бен Валід у селищі Хаджин у долині Євфрату, біля кордону з Іраком.

Агентство також повідомляє про поранення десятків мирних жителів, в тому числі жінок і дітей.

Нагадаємо, раніше представники курдсько-арабського об'єднання "Демократичні сили Сирії" (SDF) заявили, що припиняють військову кампанію проти терористичного угрупування "Ісламська держава" через нові обстріли курдських позицій з боку Туреччини.

У курдська-арабському альянсі закликали очолювану США коаліцію зайняти тверду позицію щодо Туреччини.

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Новини України КоаліціяавіаудариСирія
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