У Сирії заявили про загибель 15 цивільних від авіаудару коаліції

Ілюстративне фото: Сирія (rfsmediaoffice.com)

Бомби впали поблизу мечеті в селищі Хаджин біля кордону з Іраком

У результаті авіаудару очолюваної США міжнародної антитерористичної коаліції по селищу в провінції Дейр-ез-Зор, зайнятому бойовиками угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), загинули 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сирійське державне агентство SANA.

Бомби впали поблизу мечеті Халеб бен Валід у селищі Хаджин у долині Євфрату, біля кордону з Іраком.

Агентство також повідомляє про поранення десятків мирних жителів, в тому числі жінок і дітей.

Нагадаємо, раніше представники курдсько-арабського об'єднання "Демократичні сили Сирії" (SDF) заявили, що припиняють військову кампанію проти терористичного угрупування "Ісламська держава" через нові обстріли курдських позицій з боку Туреччини.

У курдська-арабському альянсі закликали очолювану США коаліцію зайняти тверду позицію щодо Туреччини.