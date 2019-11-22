ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сирии задержали главаря ИГ, причастного к терактам в Европе

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 12:33
В Сирии задержали главаря ИГ, причастного к терактам в Европе
Иллюстративное фото (nato.int)

Боевик причастен к терактам в Германии и России

Турецкие силовики задержали в Сирии главаря террористической организации "Исламское государство", который причастен к терактам на территории Европы и России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Hurriyet.

Как рассказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, силы безопасности задержали в Сирии боевика ИГ, который может быть причастен к терактам в Германии и России. Боевик является организатором нападений с участием террористов-смертников.

"Мы схватили одного из главарей ИГ, который занимался изготовлением взрывчатки, а также является организатором нападений с участием террористов-смертников. Этот экстремист стоит за атаками, которые произошли в России и Германии в 2018 году", - заявил Сойлу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире правоохранители задержали россиянина, который находился в международном розыске за террористическую деятельность в составе "Исламского государства". Задержанный является членом ИГ и даже руководителем одной из групп.

Кроме того, 15 ноября в Киевской области правоохранители задержали одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство". Боевик Аль Бара Шишани, который является гражданином Грузии, был задержан вблизи частного дома, где он проживал.

США провели операцию с участием десанта в Сирии В Ираке опасаются возрождения ИГИЛ
Новости Украины ИГИЛТурцияСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь