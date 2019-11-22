В Сирии задержали главаря ИГ, причастного к терактам в Европе

Иллюстративное фото (nato.int)

Боевик причастен к терактам в Германии и России

Турецкие силовики задержали в Сирии главаря террористической организации "Исламское государство", который причастен к терактам на территории Европы и России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Hurriyet.

Как рассказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, силы безопасности задержали в Сирии боевика ИГ, который может быть причастен к терактам в Германии и России. Боевик является организатором нападений с участием террористов-смертников.

"Мы схватили одного из главарей ИГ, который занимался изготовлением взрывчатки, а также является организатором нападений с участием террористов-смертников. Этот экстремист стоит за атаками, которые произошли в России и Германии в 2018 году", - заявил Сойлу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире правоохранители задержали россиянина, который находился в международном розыске за террористическую деятельность в составе "Исламского государства". Задержанный является членом ИГ и даже руководителем одной из групп.

Кроме того, 15 ноября в Киевской области правоохранители задержали одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство". Боевик Аль Бара Шишани, который является гражданином Грузии, был задержан вблизи частного дома, где он проживал.