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В Сирии впервые за семь лет открыли дорогу Дамаск-Алеппо

Новости » Общество     22.02.2020 - 16:52
В Сирии впервые за семь лет открыли дорогу Дамаск-Алеппо
Фото: дорога Дамаск-Алеппо (Rebuilding Syria / Twitter)

Остановить движение транспорта по шоссе удалось впервые с 2013 года

Министерство транспорта Сирии сообщило об открытии автомобильного движения по трассе, которая соединяет Дамаск и Алеппо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство SANA.

Сообщается, что остановить движение транспорта по шоссе удалось впервые с 2013 года. Автодорога Дамаск - Алеппо (М-5) до начала войны считалась главным шоссе в стране, поскольку соединяла не только крупнейшие города страны, но также населенные пункты Хомс и Хама.

Большая часть дороги к 2014 году оказалась под контролем исламистов. К началу этого года боевики удерживали лишь часть дороги в провинциях Идлиб и Алеппо.

Напомним, Международный аэропорт Алеппо в Сирии впервые с 2012 года принял коммерческий рейс из Дамаска. На борту самолета были сирийские журналисты и чиновники режима Асада.

По словам министра транспорта Али Хаммуда, восстановление работы аэропорта является "значительной победой, которая была достигнута благодаря пожертвованию героической сирийской армии и непреклонности сирийского народа".

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные силы при поддержке российской авиации, начали наступление на северо-западе страны против последнего крупного очага повстанцев и захватили 13 деревень и малых городков в провинции Идлиб на севере Сирии.

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