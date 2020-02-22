У Сирії вперше за сім років відкрили дорогу Дамаск-Алеппо

Фото: дорога Дамаск-Алеппо (Rebuilding Syria / Twitter)

Зупинити рух транспорту по шосе вдалося вперше з 2013 року

Міністерство транспорту Сирії повідомило про відкриття автомобільного руху по трасі, котра з'єднує Дамаск і Алеппо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство SANA.

Повідомляється, що зупинити рух транспорту по шосе вдалося вперше з 2013 року. Автодорога Дамаск - Алеппо (М-5) до початку війни вважалася головним шосе в країні, оскільки поєднувала не тільки найбільші міста країни, але також населені пункти Хомс і Хама.

Велика частина дороги до 2014 року опинилася під контролем ісламістів. До початку цього року бойовики утримували лише частина дороги в провінціях Ідліб і Алеппо.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт Алеппо в Сирії вперше з 2012 року прийняв комерційний рейс з Дамаску. На борту літака були сирійські журналісти і чиновники режиму Асада.

За словами міністра транспорту Алі Хаммуда, відновлення роботи аеропорту є "значною перемогою, яка була досягнута завдяки пожертви героїчної сирійської армії і непохитність сирійського народу".

Раніше повідомлялося, що сирійські урядові сили за підтримки російської авіації, почали наступ на північному заході країни проти останнього великого вогнища повстанців і захопили 13 сіл і малих містечок в провінції Ідліб на півночі Сирії.