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У Сирії вперше провели бомбардування після оголошення перемир'я, є постраждалі

Новини » В світі    12.09.2019 - 18:36
У Сирії вперше провели бомбардування після оголошення перемир'я, є постраждалі
Ілюстративне фото (GettyImages)

В результаті авіаударів загинув мирний житель, ще один отримав поранення

В Сирії нанесли авіаудари по півдню сирійського району Ідліб вперше з оголошення перемир'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що урядові військові літаки бомбардували сільську місцевість на півдні Ідліб, в тому числі місто Маарат-ан-Нуман.

За словами представника повстанського угрупування "Джайш ан-Наср" Мухаммеда Рашида рейди посилилися після ударів по декількох позиціях в сільському заході Ідліб в останні два дні. В результаті обстрілу загинув один мирний житель, ще один поранений.

Перемир'я в Ідлібі було оголошено 31 серпня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ООН підозрюють США і Росію у вчинення військових злочинів у Сирії. Зокрема, коаліція на чолі зі Сполученими Штатами Америки завдавала повітряні удари в Сирії, які призвели до великої кількості жертв серед мирного населення. Сирійська влада і російська авіація також проводять кампанію, в ході якої під удари систематично потрапляли медичні установи, школи, ринки і сільськогосподарські землі, що також може становити військові злочини.

Також повідомлялося, що президент Туреччини Ердоган пригрозив Європі відкриттям кордонів з сирійськими біженцями. За словами Ердогана, це буде зроблено, якщо найближчим часом у Сирії для них не буде створена безпечна зона.

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