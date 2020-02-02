В Сирии три журналиста получили ранения

На юго-западе сирийского города Алеппо три журналиста получили ранения в результате нападения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство SANA.

Сообщается, ранения получили сотрудники телеканала Al Alam: телекорреспондент Зия Кадур и ее муж - оператор Ибрагим Кахиль. Кроме того, пострадал фотограф телеканала "Аль-Каусар" Сухейб аль-Масри во время освещения наступления сирийской армии в городе.

Al Alam пишет, что террористы обстреляли несколько машин, в которых передвигались журналисты. Они направлялись в город Хан-Тоуман.

Журналисты получили пулевые ранения. В настоящее время они получают необходимую медицинскую помощь. Медики оценивают состояние раненых как средней тяжести.

Напомним, с начала объявления последнего перемирия в Сирии погибли по меньшей мере 20 гражданских жителей и еще 70 получили ранения. В офисе Верховного комиссара ООН по правам человека отметили стремление прекратить огонь в Сирии, однако подчеркнули, что оно не смогло защитить гражданских.

Как известно, последнее введении режима прекращения огня в так называемой Идлибской зоне деэскалации в Сирии было 9 января. О нем заявили российские военные после соответствующей договоренности президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.