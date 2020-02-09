В Сирии российские самолеты нанесли удар по школе

В Сирии российские самолеты совершили удар по зданию начальной школы вблизи Алеппо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сирийскую сеть по правам человека (SNHR).

По данным SNHR, российские самолета 9 февраля осуществили удар по начальной школе в селе Кафр Норан. Организация не сообщает о погибших или раненых в результате атаки.

"Боевые самолеты, которые по нашему убеждению были российскими, 9 февраля осуществили ракетный обстрел начальной школы в селе Кафр Норан в западном пригороде Алеппо, частично уничтожив здание и повредив мебель", - заявили в SNHR.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ударов авиации сирийских правительственных сил и военно-космических сил России в течение 6 февраля в провинции Идлиб погибли 15 гражданских. Восемь мирных жителей погибли в результате налетов российских военных самолетов, еще 7 стали жертвами обстрела сухопутных войск и авиации режима Асада.

Также РБК-Украина писало, что израильская авиация нанесла ракетные удары по окрестностям Дамаска. По данным SNHR, в результате атаки были убиты по меньшей мере 23 человека. Однако, по официальным данным Дамаска, пострадали от обстрела только 8 военных.

Кроме того, Европейский союз призвал к прекращению ударов по сирийскому городу Идлиб. В ЕС отметили, что на данный момент нет военного решения сирийского конфликта.