Новые авиаудары в Сирии: минимум 30 погибших, десятки раненых

В Сирии по меньшей мере 30 человек погибли в субботу, 17 марта 2018 года, в результате авиаударов в районе Восточная Гута. Еще несколько десятков человек были ранены, сообщает со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека DW.

По данным наблюдателей, в городе Замалка мишенью авиаудара стала группа людей, которые пытались сбежать на подконтрольную правительству территорию Сирии.

Также центр мониторинга сообщил, что около 10 тысяч человек, включая сотни женщин и детей, утром 17 марта покинули анклав. В целом же, как отметили в центре, начиная с пятницы, на подконтрольную правительству территорию из Восточной Гуты бежали около 40 тысяч человек.

В то же время в российском Генштабе сообщили, что с утра субботы из Восточной Гуты вышли более 27 тысяч человек, а в целом "гуманитарным коридором" выведены более 44 тысяч человек. Также россияне утверждают, что сирийские правительственные войска в ходе проведения операции против боевиков исламистской группы "Джебхат ан-Нусра" полностью придерживаются резолюции Совбеза ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что российские авиаудары привели к гибели 57 и ранении около сотни гражданских в районе сирийской Восточной Гуты.