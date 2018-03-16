У Сирії в результаті авіаударів РФ і Туреччини загинули більше 70 людей

Російські авіаудари призвели до загибелі 57 і поранення близько сотні цивільних в районі сирійської Східної Гути. Про це в п'ятницю, 16 березня, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає DW.

"Російські літаки завдали удару по містах Кафр Батна і Сабка, в Кафр Батна загинули 46 осіб та 11 - в Сабце", - йдеться в заяві керівника Центру Рамі Абделя Рахмана.

Повідомляється, що під час атаки авіації була застосована вибухівка з термитною сумішшю в слідстві чого поранені постраждали насамперед від важких опіків.

Згідно з інформацією видання, зі Східної Гути в п'ятницю, 16 березня, втекли понад 4,1 тис. осіб.

Крім того, в той же день на півночі Сирії - в районі міста Афрін - в результаті бомбардувань турецької авіації загинули 22 цивільних, серед яких семеро дітей.

Нагадаємо, що з початку операції "Оливкова гілка" в сирійському Африні турецька армія знешкодила більше 3,5 тис. курдських бійців.