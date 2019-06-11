В Сирии в результате авиаудара России погибли 25 мирных жителей

В результате российского авиаудара в Сирии погибли, по меньшей мере, 25 человек, главным образом мирные жители. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Очевидцы авиаудара сообщили о нескольких самолетах, летевших на большой высоте, предположительно - российские бомбардировщики Sukhoj. Атаке подверглось мирное поселение Джабала в провинции Идлиб. На месте происшествия обнаружены 13 тел, включая женщин и детей.

Кроме того, российские самолеты совершили налет на Хан-Шейхун, Кфар-Батих и несколько других деревень, где вследствие атаки погибли еще 12 мирных жителей.

По данным спасателей, российские авиаудары направлены в том числе и на то, чтобы подавить мирных жителей в оппозиционных районах. За прошедшие шесть недель, с начала активизации российских военных в апреле, в Сирии убиты более 1500 человек, по меньшей мере половина из которых - гражданское население.

Россия и сирийская армия отрицают обвинения в неизбирательных бомбардировках гражданских районов, утверждая, что борются с исламистскими боевиками.

Напомним, в конце мая в Сирии в результате воздушного налета российской и проправительственной авиации в провинции Идлиб погибло по меньшей мере 14 мирных жителей - в деревне Сарджа в результате авиаудара погибло 7 человек, а в деревне Бара погиб мужчина и трое его детей, еще три человека погибли в городе Хбейт.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце апреля российские самолеты совершили авиаудары по населенным пунктам в сирийских провинциях Идлиб и Хама, в результате чего погибли гражданские.