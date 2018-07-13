В Сирии в результате авиаудара коалиции США погибло по меньшей мере 28 человек

Новости Происшествия 13.07.2018 - 12:15
Фото: Сирия (rfsmediaoffice.com)
Фото: Сирия (rfsmediaoffice.com)

Возглавляемая США коалиция борется за то, чтобы разбить остатки "Исламского государства" в Сирии

На востоке Сирии возле границы с Ираком сегодня, 13 июля, в результате авиаудара погибло по меньшей мере 28 человек. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, пишет Reuters.

Сирийское государственное информационное агентство и другие проправительственные СМИ заявили, что возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар вблизи города Альбу-Камаль на восток от реки Евфрат. По их данным, погибло более 30 человек.

Возглавляемая США коалиция борется за то, чтобы разбить остатки "Исламского государства" в Сирии в поддержку сирийских демократических сил (SDF), альянса повстанцев, в частности курдский YPG.

Напомним, ранее сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли серию авиаударов по позициям сил правительственной армии Сирии в провинции Кунейтра через несколько часов после того, как сирийский БПЛА был сбит военными после входа в воздушное пространство Израиля.

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  авиаудары,  Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС