В Сирии в результате авиаудара коалиции США погибло по меньшей мере 28 человек

Возглавляемая США коалиция борется за то, чтобы разбить остатки "Исламского государства" в Сирии

На востоке Сирии возле границы с Ираком сегодня, 13 июля, в результате авиаудара погибло по меньшей мере 28 человек. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, пишет Reuters.

Сирийское государственное информационное агентство и другие проправительственные СМИ заявили, что возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар вблизи города Альбу-Камаль на восток от реки Евфрат. По их данным, погибло более 30 человек.

Возглавляемая США коалиция борется за то, чтобы разбить остатки "Исламского государства" в Сирии в поддержку сирийских демократических сил (SDF), альянса повстанцев, в частности курдский YPG.

Напомним, ранее сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли серию авиаударов по позициям сил правительственной армии Сирии в провинции Кунейтра через несколько часов после того, как сирийский БПЛА был сбит военными после входа в воздушное пространство Израиля.