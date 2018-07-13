У Сирії внаслідок авіаудару коаліції США загинуло щонайменше 28 осіб

Новини Надзвичайні події 13.07.2018 - 12:15
Фото: Сирия (rfsmediaoffice.com)
Фото: Сирия (rfsmediaoffice.com)

Очолювана США коаліція бореться за те, щоб розбити залишки "Ісламської держави" в Сирії

На сході Сирії поблизу кордону з Іраком сьогодні, 13 липня, внаслідок авіаудару загинуло щонайменше 28 осіб.  Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, пише Reuters.

Сирійське державне інформаційне агентство та інші проурядові ЗМІ заявили, що очолювана США коаліція завдала авіаудару поблизу міста Альбу-Камаль на схід від річки Євфрат. За їхніми даними, загинуло понад 30 осіб.

Очолювана США коаліція бореться за те, щоб розбити залишки "Ісламської держави" в Сирії в підтримку сирійських демократичних сил (SDF), альянсу повстанців, зокрема курдську YPG.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що військово-повітряні сили (ВПС) Ізраїлю нанесли серію авіаударів по позиціях сил урядової армії Сирії в провінції Кунейтра через кілька годин після того, як сирійський БПЛА був збитий військовими після входу в повітряний простір Ізраїлю.

НАТО проводить екстрену сесію після заяв Трампа Трамп: члени НАТО в кінцевому підсумку мають підвищити витрати на оборону до 4% ВВП
Теги:  Сполучені Штати Америки,  авіаудари,  Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС