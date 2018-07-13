У Сирії внаслідок авіаудару коаліції США загинуло щонайменше 28 осіб

Очолювана США коаліція бореться за те, щоб розбити залишки "Ісламської держави" в Сирії

На сході Сирії поблизу кордону з Іраком сьогодні, 13 липня, внаслідок авіаудару загинуло щонайменше 28 осіб. Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, пише Reuters.

Сирійське державне інформаційне агентство та інші проурядові ЗМІ заявили, що очолювана США коаліція завдала авіаудару поблизу міста Альбу-Камаль на схід від річки Євфрат. За їхніми даними, загинуло понад 30 осіб.

Очолювана США коаліція бореться за те, щоб розбити залишки "Ісламської держави" в Сирії в підтримку сирійських демократичних сил (SDF), альянсу повстанців, зокрема курдську YPG.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що військово-повітряні сили (ВПС) Ізраїлю нанесли серію авіаударів по позиціях сил урядової армії Сирії в провінції Кунейтра через кілька годин після того, як сирійський БПЛА був збитий військовими після входу в повітряний простір Ізраїлю.