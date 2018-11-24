У Сирії в результаті авіаудару коаліції загинули 11 людей

Фото: авіаудар у Сирії (rfsmediaoffice.com)

За непідтвердженою інформацією, серед загиблих - три жінки та п'ятеро дітей

У Сирії заявили, що в результаті авіаудару міжнародної коаліції по селу Шаафа загинули щонайменше 11 мирних жителів. Про це повідомили джерела і державне телебачення Сирії, передає РБК-Україна з посиланням на сирійське інформагентство SANA.

Співрозмовники агентства стверджують, що серед загиблих - три жінки та п'ятеро дітей.

Також наголошується, що кількість жертв авіаційного удару може зрости, оскільки під уламками будівель ще залишаються люди.

Нагадаємо, 17 листопада Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що в Сирії в результаті авіаударів коаліції по позиціях бойовиків "Ісламської держави" (ІДІЛ) загинули щонайменше 43 людини, в тому числі 17 дітей і 12 жінок.

Тоді спостерігачі відзначили, що чи були загиблі чоловіки бойовиками ІДІЛ точно невідомо.