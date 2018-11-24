ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Сирії в результаті авіаудару коаліції загинули 11 людей

Новини » Надзвичайні події    24.11.2018 - 05:59
У Сирії в результаті авіаудару коаліції загинули 11 людей
Фото: авіаудар у Сирії (rfsmediaoffice.com)

За непідтвердженою інформацією, серед загиблих - три жінки та п'ятеро дітей

У Сирії заявили, що в результаті авіаудару міжнародної коаліції по селу Шаафа загинули щонайменше 11 мирних жителів. Про це повідомили джерела і державне телебачення Сирії, передає РБК-Україна з посиланням на сирійське інформагентство SANA.

Співрозмовники агентства стверджують, що серед загиблих - три жінки та п'ятеро дітей.

Також наголошується, що кількість жертв авіаційного удару може зрости, оскільки під уламками будівель ще залишаються люди.

Нагадаємо, 17 листопада Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що в Сирії в результаті авіаударів коаліції по позиціях бойовиків "Ісламської держави" (ІДІЛ) загинули щонайменше 43 людини, в тому числі 17 дітей і 12 жінок.

Тоді спостерігачі відзначили, що чи були загиблі чоловіки бойовиками ІДІЛ точно невідомо.

США розмістять спостережні пости на кордоні Сирії і Туреччини Ірак завдав повітряного удару проти ІДІЛ в Сирії
Новини України КоаліціяавіаудариСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся