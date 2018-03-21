В Сирии в результате атаки смертника погибли 38 человек

Смертник совершил атаку на рынке

В столице Сирии Дамаске в результате подрыва смертника на рынке погибли 38 человек. Об этом сообщает АР со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

"Количество погибших от нападения мятежника с миной на рынке в Дамаске возросло до 38", - говорится в сообщении.

При этом сирийская обсерватория по правам человека заявила о 43 погибших.

Согласно информации издания, такое количество погибших делает нападение одним из самых смертоносных в Дамаске с начала семилетней гражданской войны.

Правительство Сирии обвинило в нападении повстанцев из восточных пригородов Кабула, где войска при поддержке ВВС России в течение последнего месяца вели масштабные наступления.

Напомним, сегодня, 21 марта, террорист-смертник взорвал себя возле шиитской святыни в Кабуле (Афганистан). Согласно информации местных властей в результате теракта погибли 26 человек, еще 18 получили ранение.