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Интервью

В Сирии в результате атаки смертника погибли 38 человек

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 16:11
Фото: взрыв в Дамаске (Dannymakkisyria twitter)
Фото: взрыв в Дамаске (Dannymakkisyria twitter)

Смертник совершил атаку на рынке

В столице Сирии Дамаске в результате подрыва смертника на рынке погибли 38 человек. Об этом сообщает АР со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

"Количество погибших от нападения мятежника с миной на рынке в Дамаске возросло до 38", - говорится в сообщении.

При этом сирийская обсерватория по правам человека заявила о 43 погибших.

Согласно информации издания, такое количество погибших делает нападение одним из самых смертоносных в Дамаске с начала семилетней гражданской войны.

Правительство Сирии обвинило в нападении повстанцев из восточных пригородов Кабула, где войска при поддержке ВВС России в течение последнего месяца вели масштабные наступления.

Напомним, сегодня, 21 марта, террорист-смертник взорвал себя возле шиитской святыни в Кабуле (Афганистан). Согласно информации местных властей в результате теракта погибли 26 человек, еще 18 получили ранение. 

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Теги: погибшие, Сирия, Взрыв
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