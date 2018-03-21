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Взрыв в Кабуле: террорист-смертник подорвал около 26 человек

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 11:13
Фото: мечеть Карт-е-Сакхи в Кабуле (kabul-(twitter.com-Kabuls)
Фото: мечеть Карт-е-Сакхи в Кабуле (kabul-(twitter.com-Kabuls)

Ранены 18 прихожан одного из храмов

Сегодня, 21 марта, террорист-смертник взорвал себя возле шиитской святыни в Кабуле (Афганистан). Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно информации местных властей в результате теракта погибли 26 человек, еще 18 получили ранение.

 

Фото: в Кабуле возле мечети прогремел взрыв

Все они были прихожанами храма, пришедшими на молитву по случаю мусульманского праздника Навруз, знаменующего начало персидского нового года.

Насрат Рахими, заместитель пресс-секретаря министерства внутренних дел, заявил, что террорист взорвал себя возле храма Карт-е-Сакхи, которая неоднократно подвергался нападениям ранее.

Последний взрыв, поразивший Кабул, подчеркнул угрозу для города от воинственных атак, несмотря на обещания правительства по ужесточению безопасности после нападения в январе, в результате которого погибло около 100 человек.

Взрыв в среду, последний в серии, поразившей цели шиитов в Кабуле, произошел, когда люди уходили от святыни, недалеко от главного университета города.

Навруз, древнее персидское празднование начала весны, широко отмечается в Афганистане, но также сталкивается с оппозицией со стороны некоторых фундаменталистских мусульман, которые говорят, что это не исламский праздник.

Напомним, 9 марта этого года в столице Афганистана Кабуле по меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва смертника.

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Теги: Кабул, Взрыв, Теракт
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