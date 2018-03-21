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Інтерв'ю

У Сирії в результаті атаки смертника загинули 38 людей

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 16:11
Фото: вибух у Дамаску (Dannymakkisyria twitter)
Фото: вибух у Дамаску (Dannymakkisyria twitter)

Смертник здійснив атаку на ринку

У столиці Сирії Дамаску в результаті підриву смертника на ринку загинули 38 людей. Про це повідомляє АР з посиланням на сирійські державні ЗМІ.

"Кількість загиблих від нападу бунтівника з міною на ринку в Дамаску зросла до 38", - йдеться в повідомленні.

При цьому сирійська обсерваторія з прав людини заявила про 43 загиблих.

Згідно з інформацією видання, така кількість загиблих робить напад одним з найбільш смертоносних в Дамаску з початку семирічної громадянської війни.

Уряд Сирії звинуватив в нападі повстанців із східних передмість Кабула, де війська за підтримки ВПС Росії протягом останнього місяця вели масштабні наступи.

Нагадаємо, сьогодні, 21 березня, терорист-смертник підірвав себе біля шиїтської святині в Кабулі (Афганістан). Згідно з інформацією місцевої влади в результаті теракту загинули 26 людей, ще 18 отримали поранення.

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Теги: загиблі, Сирія, Вибух
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