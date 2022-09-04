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В Сирии разбился военный вертолет с офицерами

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Дамаск, Воскресенье 04 сентября 2022 13:01
В Сирии разбился военный вертолет с офицерами Фото: военный вертолет сирийской армии разбился возле города Хама (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военный вертолет сирийской армии с офицерами на борту разбился к северо-востоку от города Хама в центральной части Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Sana.

Сообщается, что весь экипаж погиб. По предварительным данным, на борту было не менее трех человек, в том числе офицеры сирийской армии.

Вертолет выполнял тренировочный полет. Он загорелся и упал на жилой дом. По предварительной информации, авария произошла из-за технической неисправности. Модель вертолета не называется, но Сирия преимущественно эксплуатирует технику российского и советского производства.

Ранее мы писали, что в Сирии заявили об ударах Израиля по аэропорту Алеппо. ЦАХАЛ произошедшее не комментирует.

Также стало известно, что Россия возвращает свои зенитно-ракетные комплексы С-300, которые находились в Сирии. Их могут использовать в войне против Украины.

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