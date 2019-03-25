В Сирии погибли трое российских военных

В Сирии на автомобиль с российскими военными напали боевики, в результате чего погибли трое военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России.

Инцидент произошел в конце февраля. Автомобиль, в котором ехали российские военные, попал в засаду боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.

В ведомстве подчеркнули, что позже в результате спецоперации 30 боевиков, причастных к гибели российских военных, были убиты.

В Министерство обороны подчеркнули, что после поступления информации об исчезновении военнослужащих их непрерывно искали.

Отметим, в феврале в Сирии пропал без вести майор Сухроб Каримов, который служил в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде в Амурской области. Он и двое полковников российской армии попали в засаду террористов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что курдские союзники антитеррористической коалиции в Сирии разбили последний оплот "Исламского государства". При поддержке Соединенных штатов Америки курды заняли населенный пункт Эль-Багуз на востоке Сирии, бои за который продолжались в течение нескольких недель.