ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сирии погибли трое российских военных

Новости » Происшествия    25.03.2019 - 22:19
В Сирии погибли трое российских военных
Иллюстративное фото (twitter.com/HadiAlabdalla)

Автомобиль, в котором ехали российские военные, попал в засаду боевиков в провинции Дейр-эз-Зор

В Сирии на автомобиль с российскими военными напали боевики, в результате чего погибли трое военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России. 

Инцидент произошел в конце февраля. Автомобиль, в котором ехали российские военные, попал в засаду боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.

В ведомстве подчеркнули, что позже в результате спецоперации 30 боевиков, причастных к гибели российских военных, были убиты.

В Министерство обороны подчеркнули, что после поступления информации об исчезновении военнослужащих их непрерывно искали.

Отметим, в феврале в Сирии пропал без вести майор Сухроб Каримов, который служил в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде в Амурской области. Он и двое полковников российской армии попали в засаду террористов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что курдские союзники антитеррористической коалиции в Сирии разбили последний оплот "Исламского государства". При поддержке Соединенных штатов Америки курды заняли населенный пункт Эль-Багуз на востоке Сирии, бои за который продолжались в течение нескольких недель.

В Сирии заявили, что решение по Голанам делает США "главным врагом всех арабов" Чубаров: 75 украинцев просят помочь им вернуться из Сирии в Украину
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины происшествиеСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь