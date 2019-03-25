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У Сирії загинули троє російських військових

Новини » Надзвичайні події    25.03.2019 - 22:19
У Сирії загинули троє російських військових
Ілюстративне фото (twitter.com/HadiAlabdalla)

Автомобіль, в якому їхали російські військові, потрапив в засідку бойовиків в провінції Дейр-ез-Зор

У Сирії на автомобіль з російськими військовими напали бойовики, в результаті чого загинули троє військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії.

Інцидент стався наприкінці лютого. Автомобіль, в якому їхали російські військові, потрапив в засідку бойовиків в провінції Дейр-ез-Зор.

У відомстві підкреслили, що пізніше в результаті спецоперації 30 бойовиків, причетних до загибелі російських військових, були вбиті.

Міністерство оборони підкреслило, що після надходження інформації про зникнення військовослужбовців їх безупинно шукали.

Відзначимо, в лютому в Сирії пропав безвісти майор Сухроб Карімов, який служив у 38-ї гвардійської мотострілецької бригади в Амурській області. Він і двоє полковників російської армії потрапили в засідку терористів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що курдські союзники антитерористичної коаліції в Сирії розбили останній оплот "Ісламської держави". За підтримки Сполучених штатів Америки курди зайняли населений пункт Ель-Багуз на сході Сирії, бої за який точилися протягом кількох тижнів.

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