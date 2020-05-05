В Сирії загинули більше десятка людей через авіаудар Ізраїлю

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Серед загиблих іранські та іракські ополченці

На сході Сирії загинули 14 іранських та іракських ополченців через авіаудар Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Зазначається, що ізраїльські удари в провінції Дейр-ез-Зор були спрямовані на позиції іранських військових та підтримуваного Іраном ополчення.

Також кілька людей отримали поранення.

Нагадаємо, ізраїльські вертольоти в п'ятницю, 1 травня, атакували наземні цілі в 40 км на північний захід від Дамаска. Наголошується, що ракетні удари були нанесені з боку Голанських висот по ряду позицій сирійської армії в провінції Ель-Кунейтра.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку квітня сирійське державне новинне агентство SANA повідомило про відбиття ракетної атаки Військово-повітряних сил Ізраїлю в районі міста Хомс. Наголошується, що засоби протиповітряної оборони (ППО) збили кілька ракет, які вважають ізраїльськими. Атака відбувалася вночі. Ізраїльські ВПС наносили удари з повітряного простору сусіднього Лівану.

Раніше сирійські ЗМІ повідомляли, що протиповітряна оборона працювала в ніч з 4 на 5 березня та перехопила кілька ракет, запущених з території Ізраїлю.