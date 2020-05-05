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В Сирії загинули більше десятка людей через авіаудар Ізраїлю

Новини » Надзвичайні події     05.05.2020 - 21:58
В Сирії загинули більше десятка людей через авіаудар Ізраїлю
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Серед загиблих іранські та іракські ополченці

На сході Сирії загинули 14 іранських та іракських ополченців через авіаудар Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Зазначається, що ізраїльські удари в провінції Дейр-ез-Зор були спрямовані на позиції іранських військових та підтримуваного Іраном ополчення.

Також кілька людей отримали поранення.

Нагадаємо, ізраїльські вертольоти в п'ятницю, 1 травня, атакували наземні цілі в 40 км на північний захід від Дамаска. Наголошується, що ракетні удари були нанесені з боку Голанських висот по ряду позицій сирійської армії в провінції Ель-Кунейтра.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку квітня сирійське державне новинне агентство SANA повідомило про відбиття ракетної атаки Військово-повітряних сил Ізраїлю в районі міста Хомс. Наголошується, що засоби протиповітряної оборони (ППО) збили кілька ракет, які вважають ізраїльськими. Атака відбувалася вночі. Ізраїльські ВПС наносили удари з повітряного простору сусіднього Лівану.

Раніше сирійські ЗМІ повідомляли, що протиповітряна оборона працювала в ніч з 4 на 5 березня та перехопила кілька ракет, запущених з території Ізраїлю.

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