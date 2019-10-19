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У Сирії загинули 14 цивільних через авіаудари Туреччини

Новини » Надзвичайні події    19.10.2019 - 00:35
У Сирії загинули 14 цивільних через авіаудари Туреччини
Ілюстративне фото (twitter.com)

Авіаудари здійснили в п'ятницю ввечері

В результаті бомбардування Туреччини в п'ятницю загинули 14 мирних жителів на північному сході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Військовий монітор заявив, що турецькі повітряні удари і мінометні обстріли з боку їх сирійських довірених осіб вбили 14 мирних жителів. Обстріл порушив угоду про припинення вогню, оголошене в четвер пізно ввечері.

Договір повинен був забезпечити п'ятиденну паузу для евакуації курдських бойовиків з прикордонного міста Рас Аль-Айн та інших областей, які Туреччина хоче контролювати вздовж свого кордону з Сирією.

Раніше повідомлялося, що турецька авіація провела в п'ятницю бомбардування села Баб-ель-Хейр, в результаті якої загинули 5 мирних жителів і 4 курдських військових.

Увечері в п'ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що п'ятиденна припинення вогню вздовж сирійсько-турецького кордону відновилося, незважаючи на обстріл і кулеметний вогонь раніше в цей день.

Нагадаємо, 17 жовтня Туреччина припинила військову операцію в Сирії на 120 годин, щоб дозволити курдам вивести війська з "безпечної зони". Таке рішення було прийнято після зустрічі президента Туреччини Реджепа Ердогана і віце-президента США Майка Пенса.

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